В «Севкабель Порте» открылась выставка 83-летней звезды Instagram

В &#171;Севкабель Порте&#187; открылась выставка 83-летней звезды Instagram
Выставка в "Севкабель Порте" продлится до 5 сентября. Фото: скриншот Instagram

В петербургском пространстве «Севкабель Порт» открылась выставка 83-летней вышивальщицы Юлии Алёшичевой, которая прославилась в Instagram.

На выставке «Удиви меня, вышивка!» представлено полсотни работ художницы, в том числе анимированных с помощью дополненной реальности.

Юлия Алёшичева приобрела популярность в Instagram после публикации своих картин под именем «Девушка из 1938 года». Имя было выбрано неслучайно: у женщины диагностирована сосудистая деменция. Художница не запоминает последние события, зато у нее много воспоминаний о своей молодости. Алёшичева прославилась не только в России, но и за рубежом.

Выставка в «Севкабель Порте» продлится до 5 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в музее стрит-арта состоится выставка проекта «Тетрадь».

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В «Севкабель Порте» открылась выставка 83-летней звезды Instagram
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