Петербургские водители стоят в 4-балльных пробках утром понедельника

Петербургские водители стоят в 4-балльных пробках утром понедельника
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром понедельника в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на четыре балла.

Самая крупная пробка образовалась на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Мурманским шоссе, а также на самой Мурманке. Участки здесь выделены бордовым цветом. По данным сервиса, заторы вызваны двумя ДТП.

Как и обычно выезды из пригородов. Таллинское шоссе стоит в пробке из-за ограничений на Лиговском путепроводе.

В центре заторы собрались на площади Восстания, набережной Обводного канала, Пироговской набережной.

Также водители толкаются на Светлановской площади, Гражданском проспекте, проспекте Непокоренных, проспекте Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между Колтушским и Шафировским ограничат движение.

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