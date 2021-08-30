В аэропорту Пулково в понедельник задержали 12 рейсов

Сегодня, 30 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 12 авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Мурманска, Анапы, Симферополя, Калининграда, Тамчи (Киргизия), Читы и Сочи.

Первым задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 9:20, однако время вылета сдвинули на 11:15. Далее с опозданием вылетит рейс до Мурманска. Вылет перенесли с 10:00 на 12:10.

Также задерживают рейс до Анапы. Самолет должен был улететь в 11:00, но по факту ждать придется до 12:45. Вылет рейса до Симферополя перенесли с 11:05 на 12:35.

Время вылета самолета в Калининград отложили с 12:45 до 14:30. Другой самолет в Симферополь улетит не в 13:45, а в 14:45. Рейс до Тамчи задерживается с 14:35 до 19:10. Еще один рейс в Анапу улетит в 17:05, вместо 15:05.

Следующая задержка — еще один самолет до Москвы. Вылет сдвинули с 17:45 на 19:30. Кроме того, откладывается время вылета другого самолета до Калининграда — с 19:00 до 20:45. Рейс до Читы вылетит не в 19:00, а в 20:50. Последним с опозданием вылетит рейс до Сочи — он перенесен с 19:10 на 20:10.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на выезде из Пулково произошло жесткое ДТП.