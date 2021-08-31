Женщина на «Тойоте» сбила ребенка на Гражданском проспекте

Женщина на «Тойоте» сбила ребенка на Гражданском проспекте
В аварии пострадала девочка. Фото: Pixabay

В Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 30 августа на Гражданском проспекте женщина 1985 года рождения, находясь за рулем Тойота RAV-4 в дворовом проезде сбила десятилетнюю девочку на велосипеде. В результате происшествия пострадавшая с различными травмами, в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. Первый транспорт превратился в груду металла в результате аварии.

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