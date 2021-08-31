Петербургу выделили 72,5 млн рублей на выплаты классным руководителям

Петербургу выделили 72,5 млн рублей на выплаты классным руководителям
В этом году вознаграждение получат 2,7 тысячи педагогов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербург из федерального бюджета получит 72,5 миллиона рублей на ежемесячные доплаты классным руководителям в школах.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, губернатор Александр Беглов одобрил проект соглашения между Минпросвещения РФ и Смольным. Это позволит за счет федеральных средств ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение учителям за классное руководство.

Выплата составит 5000 рублей. В этом году вознаграждение получат 2,7 тысячи педагогов, взявших на себя обязанности классных руководителей.

Во всей России на эти цели в 2021 году выделили 2,7 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учителям Петербурга единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. В общей сложности выплату получат более 120 тысяч педагогов.

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