В аэропорту Пулково ночью задержали два самолета

В аэропорту Пулково ночью задержали два самолета
В Пулково задержали два рейса. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Ночью 1 сентября в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 7:30.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет того же авиаперевозчика должен был улететь в 6:30, но по факту ждать придется до 7:05.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны. Родственники могут подать в суд на Пулково. Транспортная прокуратура уже заинтересовалась случившимся.

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