В Петербурге поддержали китайскую идею запрета онлайн-игр для школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина поддержала решение властей Китая запретить школьникам играть в онлайн-игры больше трех часов в неделю.

Детский омбудсмен поделилась своим мнением в Instagram. Она считает, что онлайн-игры приносят детям только вред, поскольку у них формируется игровая зависимость. Кроме того, дети тратят большие суммы денег, которые берут у родителей, причем не всегда с разрешения.

По словам Митяниной, если ввести такой запрет в России, то встанет вполне закономерный вопрос о том, кто будет контролировать исполнение закона.

Если поручить это тем компаниям, которые реализуют онлайн-игры, то подросток легко сможет ввести их в заблуждение при регистрации, указав взрослый возраст.

Поэтому сейчас перед властями стоит задача продумать, какие технологии могут быть использованы, чтобы обеспечить соблюдение запрета на онлайн-игры, если его все-таки введут в нашей стране, добавила омбудсмен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Китая запретили школьникам играть в видеоигры по будням.