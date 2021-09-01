Скончался 61-летний гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

В Петербурге умер гитарист советской рок-группы Александр Храбунов. Он скончался на 62-году жизни.

Об этом стало известно в среду, 1 сентября. О смерти гитариста сообщил журналист Алексей Певчев в Facebook. Александр Храбунов ушел из жизни после многолетней борьбы с тяжелой болезнью.

«Сегодня не стало Александра Храбунова – бессменного участника одного из основателей «Зоопарка». Услышать его гитару можно на всех записях команды. Настоящий мудрый профессор отечественной Высшей школы рок-н-ролла», – пишет Певчев.

Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Когда Храбунову исполнилось 18, он уехал учиться в Ленинград. Здесь гитарист основал группу «Прощай, черный понедельник». Спустя несколько лет он познакомился с Майком Науменко, который пригласил его в свою группу «Зоопарк». Храбунов оставался гитаристом «Зоопарка» все 10 лет ее существования — до смерти Науменко в 1991 году.

После распада «Зоопарка» гитарист играл в таких петербургских группах, как «THE HOOX», KAKTUZZ, «Krakatau Surfers», «учебно-лечебный коллектив «группа Триста».