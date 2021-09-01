Скончался 61-летний гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

Скончался 61-летний гитарист группы &#171;Зоопарк&#187; Александр Храбунов
Он скончался на 62-году жизни. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Петербурге умер гитарист советской рок-группы Александр Храбунов. Он скончался на 62-году жизни.

Об этом стало известно в среду, 1 сентября. О смерти гитариста сообщил журналист Алексей Певчев в Facebook. Александр Храбунов ушел из жизни после многолетней борьбы с тяжелой болезнью.

«Сегодня не стало Александра Храбунова – бессменного участника одного из основателей «Зоопарка». Услышать его гитару можно на всех записях команды. Настоящий мудрый профессор отечественной Высшей школы рок-н-ролла», – пишет Певчев.

Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Когда Храбунову исполнилось 18, он уехал учиться в Ленинград. Здесь гитарист основал группу «Прощай, черный понедельник». Спустя несколько лет он познакомился с Майком Науменко, который пригласил его в свою группу «Зоопарк». Храбунов оставался гитаристом «Зоопарка» все 10 лет ее существования — до смерти Науменко в 1991 году.

После распада «Зоопарка» гитарист играл в таких петербургских группах, как «THE HOOX», KAKTUZZ, «Krakatau Surfers», «учебно-лечебный коллектив «группа Триста».

"зоопарк" александр храбунов гитарист новости СПб смерть


 

Новости партнеров
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роскачестве рассказали о пользе орехов и сухофруктов
В День знаний в Петербурге открылось девять новых школ
Скончался 61-летний гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов
На Индустриальном загорелись шпалы: трудились десять пожарных
Смольный назвал школы, где больше всего первоклашек
С Полюстровского рынка изъяли почти 300 кг санкционных продуктов
Петербургский транспорт с 1 сентября перевели на усиленный режим работы
Масонский орден вместо светской вечеринки — тайны мрачного ...