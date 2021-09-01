В Петербурге 1 сентября прошел дождь с градом

В Северной столице в первый день осени жители сообщили в социальных сетях, что на город обрушился сильный дождь с крупным градом.

Школьные линейки в День знаний успели провести, пока на улице было солнце, а вот к обеду небо над городом затянуло тучами. На Петербург обрушились дожди, в некоторых районах даже прошел град, от которого уже вряд ли спасет зонт.

О граде сообщили жители Васильевского острова и Кировского района. Сейчас, по данным «Яндекса», поливает в Курортном районе, а также на западе и юге города. Немного дождей есть и в центре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября. Предстоящей ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12…+14. Ветер подует северо-западный умеренный.