В Петербурге 1 сентября прошел дождь с градом

В Петербурге 1 сентября прошел дождь с градом
На Петербург обрушился град. Фото: скриншот видео "Питер сегодня | Санкт-Петербург 24/7"

В Северной столице в первый день осени жители сообщили в социальных сетях, что на город обрушился сильный дождь с крупным градом.

Школьные линейки в День знаний успели провести, пока на улице было солнце, а вот к обеду небо над городом затянуло тучами. На Петербург обрушились дожди, в некоторых районах даже прошел град, от которого уже вряд ли спасет зонт.

О граде сообщили жители Васильевского острова и Кировского района. Сейчас, по данным «Яндекса», поливает в Курортном районе, а также на западе и юге города. Немного дождей есть и в центре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября. Предстоящей ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12…+14. Ветер подует северо-западный умеренный.

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