В аэропорту Пулково 1 сентября задержали семь рейсов

Сегодня вечером, 1 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хабаровска, Москвы, Ярославля, Калининграда, Сочи, Красноярска.

Первым задерживается рейс до Хабаровска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 17:20, однако время вылета сдвинули на 19:50. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 17:45 на 20:55

Также задерживают рейс до Ярославля. Самолет должен был улететь в 18:45, но по факту ждать придется до 19:25. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 19:00 на 19:50.

Время вылета самолета в Сочи отложили с 19:10 до 20:00. Другой самолет в Москву улетит не в 19:30, а в 20:00. Рейс в Красноярск отложили с 21:50 до 22:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, летевший из Архангельска в Петербург, не смог сесть в Пулково.