В Петербурге рестораторы жалуются на нехватку кадров из-за пандемии

Многие сотрудники общепита уехали домой в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

Президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар пожаловался на нехватку кадров в отрасли из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 2 сентября, пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

Он отмечает, что многие сотрудники общепита разъехались по домам в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Еще от 20 до 30% сотрудников уехали из России.

Гарбар добавил, что мигранты обычно зарабатывают в петербургских ресторанах до 30 тысяч рублей. Их отток стал причиной повышения уровня зарплат примерно на 20%. Он также отметил интересную тенденцию: некоторые рестораторы пытаются переманить к себе работников других заведений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские рестораторы столкнулись с дефицитом кадров.