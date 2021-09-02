В Петербурге рестораторы жалуются на нехватку кадров из-за пандемии

В Петербурге рестораторы жалуются на нехватку кадров из-за пандемии
В Петербурге ощущается нехватка кадров. Фото: pixabay

Многие сотрудники общепита уехали домой в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

Президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар пожаловался на нехватку кадров в отрасли из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 2 сентября, пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

Он отмечает, что многие сотрудники общепита разъехались по домам в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Еще от 20 до 30% сотрудников уехали из России.

Гарбар добавил, что мигранты обычно зарабатывают в петербургских ресторанах до 30 тысяч рублей. Их отток стал причиной повышения уровня зарплат примерно на 20%. Он также отметил интересную тенденцию: некоторые рестораторы пытаются переманить к себе работников других заведений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские рестораторы столкнулись с дефицитом кадров.

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