В аэропорту Пулково 2 сентября задержали шесть рейсов

Сегодня, 2 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Хабаровска, Сочи и Москвы.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Северный ветер» до Антальи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 8:00, однако время вылета сдвинули на 12 часов — самолет вылетит в 20:00. Далее с опозданием вылетит другой рейс до Антальи, который обслуживает та же авиакомпания. Вылет перенесли с 15:20 на 20:00.

Также задерживают рейс перевозчика «Уральские авиалинии» до Хабаровска. Самолет должен был улететь в 17:20, но по факту ждать придется до 19:45. Вылет рейса «Уральских авилиний» до Сочи перенесли с 19:10 на 20:25.

Время вылета самолета «Победы» в Москву отложили с 21:55 до 22:15.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.