В Петербурге построят 18 транспортных переходов через железную дорогу

В Петербурге построят 18 транспортных переходов через железную дорогу
В Петербурге построят 18 транспортных переходов через железную дорогу. Фото: szsut.sledcom.ru

Петербургские власти договорились с РЖД о строительстве в городе 18 новых транспортных переходов через железнодорожные пути.

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире телеканала 78. По словам градоначальника, власти достигли договоренности с одним из инвесторов. Строительство будет проходить по системе государственно-частного партнерства.

Первым из таких транспортных переходов станет Цимбалинский мост, который в рамках реконструкции будет расширен. Будет сделано полноценное четырехполосное движение.

Глава города добавил, что Северная столица умеет привлекать средства из различных источников.

«Мы не просто просим деньги, а привлекаем под инфраструктурные объекты, которые финансирует город и инвестор. Происходит сложение финансовых возможностей федерального и городского бюджетов, инвестора», — заявил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургу выделят дополнительные 900 млн рублей на ремонт дорог.

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