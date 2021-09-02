В Пулково ночью 3 сентября задержали два самолета

В Пулково ночью 3 сентября задержали два самолета
В Пулково с вылетом задерживаются два самолета. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Ночью 3 сентября в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до турецкой Антальи и Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Антальи. Пассажиры самолета авиакомпании «Азур эйр» рассчитывали покинуть Петербург в 2:30, однако время вылета сдвинули на 3:05.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 6:00, но по факту ждать придется до 8:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Прокуратура разберется в причинах задержки рейса из Антальи в Петербург. Пассажиры в 18:30 отправились в Петербург на резервном борте. До этого момента их бесплатно разместили в гостинице.

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