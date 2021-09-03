В аэропорту Пулково 3 сентября задерживаются пять рейсов

В аэропорту Пулково 3 сентября задерживаются пять рейсов
Пулково сегодня работает с задержками. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 3 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Симферополя, Калининграда, Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 18:15, однако время вылета сдвинули на 19:50. Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Вылет перенесли с 18:30 на 20:20.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 19:00, но по факту ждать придется до 20:40. Вылет рейса до Сочи перенесли с 19:10 на 23:20.

Время вылета самолета в Калининград отложили с 12:45 до 14:40. Еще один самолет в российскую столицу улетит не в 20:15, а в 20:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.

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