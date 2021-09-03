Беглов подписал постановление о выплатах 10 тысяч рублей всем педагогам

По слова главы города, благодаря самоотверженной работе педагогов в условиях пандемии Северной столице удалось избежать полного перехода на дистанционное обучение. Фото: Смольный

По слова главы города, благодаря самоотверженной работе педагогов в условиях пандемии Северной столице удалось избежать полного перехода на дистанционное обучение. Фото: Смольный

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах всех педагогам Северной столицы. До конца месяца им перечислят по 10 тысяч рублей.

В течение трех недель выплату в 10 тысяч рублей получат более 120 тысяч петербургских педагогов, включая учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, а также тех, кто работает с детьми в подростково-молодёжных клубах и в спортивных центрах.

Город выделил из бюджета на эти выплаты 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе городского правительства.

По слова главы города, благодаря самоотверженной работе педагогов в условиях пандемии Северной столице удалось избежать полного перехода на дистанционное обучение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским олимпийцам выплатят миллионные премии за медали.