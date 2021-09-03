Беглов подписал постановление о выплатах 10 тысяч рублей всем педагогам

Беглов подписал постановление о выплатах 10 тысяч рублей всем педагогам
По слова главы города, благодаря самоотверженной работе педагогов в условиях пандемии Северной столице удалось избежать полного перехода на дистанционное обучение. Фото: Смольный

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах всех педагогам Северной столицы. До конца месяца им перечислят по 10 тысяч рублей.

В течение трех недель выплату в 10 тысяч рублей получат более 120 тысяч петербургских педагогов, включая учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, а также тех, кто работает с детьми в подростково-молодёжных клубах и в спортивных центрах.

Город выделил из бюджета на эти выплаты 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе городского правительства.

По слова главы города, благодаря самоотверженной работе педагогов в условиях пандемии Северной столице удалось избежать полного перехода на дистанционное обучение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским олимпийцам выплатят миллионные премии за медали.

выплата новости СПб педагоги учителя


 

Новости партнеров
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов подписал постановление о выплатах 10 тысяч рублей всем педагогам
Дрозденко и Тёрнер не обсуждали вопрос получения музыкантом гражданства России
В аэропорту Пулково 3 сентября задерживаются пять рейсов
В субботу в Ленобласти будет дождливо и до +10 градусов
Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса УрФУ в Екатеринбурге
Умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин
Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до ...
Спрос на зимнюю одежду в Петербурге вырос в три раза