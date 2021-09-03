Три рейса вылетят из Пулково с задержкой ночью 4 сентября

В ночь на субботу, 4 сентября, три внутренних рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Так, сегодня два рейса задерживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Один из них должен доставить пассажиров из Петербурга в Екатеринбург — вылет перенесли с 1:00 на 1:50, а второй полетит в Сочи, только не в 5:45, а в 6:50.

Также сегодня в Пулково придется посидеть пассажирам рейса авиакомпании Smartavia до Архангельска. Самолет поднимется в небо в 3:10, вместо 1:25.

Остальные рейсы отправятся по расписанию. Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково. В результате аварии никто не пострадал.