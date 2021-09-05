В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три самолета

В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 5 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:50, однако время вылета сдвинули на 13:50.

Также задерживают другой до Сочи. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 19:10, но по факту ждать придется до 20:25.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «Азур эйр». Вылет был назначен на 19:30, но его отложили до 20:45.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.