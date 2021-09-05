В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три самолета

В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три самолета
В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 5 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:50, однако время вылета сдвинули на 13:50.

Также задерживают другой до Сочи. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 19:10, но по факту ждать придется до 20:25.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «Азур эйр». Вылет был назначен на 19:30, но его отложили до 20:45.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.

аэропорт задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира
В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три самолета
В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
В Русско-Высоцком водитель «Форда» расстрелял грузовик
Коронавирус COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек
В Старой служебная собака Зорра нашла участников поножовщины
Слесарь выстрелил в приятеля в квартире на Орджоникидзе
ГИБДД: водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине