В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три самолета

Сегодня, 5 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:50, однако время вылета сдвинули на 13:50.
Также задерживают другой до Сочи. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 19:10, но по факту ждать придется до 20:25.
Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «Азур эйр». Вылет был назначен на 19:30, но его отложили до 20:45.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.