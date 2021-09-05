«Лахта Центр» в честь Дня нефтяника украсит подсветка

&#171;Лахта Центр&#187; в честь Дня нефтяника украсит подсветка
Самый высокий небоскреб Европы засияет синими и голубыми огнями. Фото: скриншот Instagram

В воскресенье, 5 сентября, работники нефтяной и газовой промышленности отмечают профессиональный праздник. В этот день небоскреб «Лахта Центр» украсит праздничная подсветка.

«Света, тепла и уюта, процветания и благополучия родному городу и всем петербуржцам!», — говорится в сообщении бизнес-центра, опубликованном в Instagram.

Судя по видеоролику, которым сопроводили поздравление, самый высокий небоскреб Европы засияет синими и голубыми огнями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Лахта Центр» окрасится цветами триколора в честь Дня флага России. Вечером 22 августа «Лахта» окрасилась в бело-сине-красный. Вместе с ней российским триколором засияли «Газпром Арена», сообщает пресс-служба «Лахта Центра». Подсветкой горожане могли любоваться до 5:00.

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