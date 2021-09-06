Бывший офис банка «Траст» продали с торгов за 214 млн рублей

Помещения подходят под офис, торговлю, фотостудии и прочее. Фото: РАД

Помещения подходят под офис, торговлю, фотостудии и прочее. Фото: РАД

В историческом центре Петербурга продали часть офисного здания, где до 2014 года находилось отделение банка «Траст». Объект ушел с молотка за 214,1 миллиона рублей.

Торги прошли сегодня, 6 сентября, в Российском аукционном доме. Начальная цена помещений составляла 190 миллионов рублей. Четырехэтажное здание в Банковском переулке, 3 признано объектом культурного наследия «Железо-Красочные ряды», они входят в состав Малого Гостиного двора.

С молотка ушли помещения в доме, общая площадь которых составляет 1,9 тысяч кв. метров, или 30% от всей площади здания. Объект достался ООО «Горизонт». Помещения подходят под офис, торговлю, фотостудии и прочее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший завод «Ливиз» в Петербурге продали группе ЛСР. В собственность компании перешли 13 зданий и земельный участок. Их площадь составляет 33,2 тысячи квадратных метров.