В аэропорту Пулково вечером задержали три рейса

В аэропорту Пулково вечером задержали три рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 6 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы и Апатитов. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Победа» до российской столицы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 18:30, однако время вылета сдвинули на 12 часов — самолет вылетит в 20:35.

Далее с опозданием вылетит рейс до Апатитов, который обслуживает авиакомпания «Северсталь». Вылет перенесли с 19:00 на 21:30.

Также задерживают другой рейс перевозчика «Победа» до Москвы. Самолет должен был улететь в 21:10, но по факту ждать придется до 23:45.

Все остальные рейсы должны вылететь по расписанию. Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.

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