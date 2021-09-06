Власти предложили жителям Петербурга выбрать парки для благоустройства

Власти предложили жителям Петербурга выбрать парки для благоустройства
Территорию, за которую проголосует большинство горожан, обещают привести в порядок в ближайшие три года. Фото: комитет по благоустройству

Петербургский комитет по благоустройству решил опросить жителей города для выбора зеленых территорий, которые будут приведены в порядок в первоочередном порядке.

Предложения по благоустройству скверов, парков или садов принимают в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Каждый петербуржец может оставить комментарий под постом со своим предложением или отдать голос за уже указанный. Территорию, за которую проголосует большинство горожан, обещают привести в порядок в ближайшие три года.

«Просим обратить внимание на то, что при составлении перечня будут учитываться только комментарии, лайки подсчитываться не будут», — уточнили в комитете.

Жители Северной столицы могут оставить свои предложения до 15 сентября включительно. Итоги опроса подведут 17 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парк 300-летия в Петербурге благоустроят к 2023 году.

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