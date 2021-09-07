В аэропорту Пулково во вторник задержали три самолета

В аэропорту Пулково во вторник задержали три самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 7 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Джербы (Тунис), Якутска и Новосибирска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Азур эйр» до Джербы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:55, однако время вылета сдвинули на 14:40.

Также задерживают рейс до Якутска. Самолет перевозчика «Якутия» должен был улететь в 18:05, но по факту ждать придется до 20:00.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Новосибирска, который обслуживает авиакомпания «S7». Вылет был назначен на 23:00, но его отложили до 23:35.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.

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