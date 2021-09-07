В Пулково вечером задержали семь рейсов

Сегодня вечером, 7 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Якутска, Саратова, Казани, Калининграда, Москвы и Новосибирска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Якутска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 18:05, однако время вылета сдвинули на 20:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Саратова. Вылет перенесли с 18:20 на 18:40.

Также задерживают рейс до Казани. Самолет должен был улететь в 18:25, но по факту ждать придется до 19:00. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 19:00 на 19:20.

Время вылета другого самолета в Калининград отложили с 19:45 до 20:05. Самолет в столицу улетит не в 20:15, а в 22:00. Рейс до Новосибирска задерживается с 23:00 до 23:35.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.