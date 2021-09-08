Павла Прилучного подозревают в связи с новой «папиной дочкой»

Павла Прилучного подозревают в связи с новой «папиной дочкой»
Дарья Мельникова и Павел Прилучный сыграли в фильме "Соври мне правду" страсть. Фото: скриншот Instagram

Пользователи сети подозревают актера Павла Прилучного в том, что он состоит в отношениях с еще одной «папиной дочкой» Дарьей Мельниковой.

В Instargam актер выложил кадр из фильма «Соври мне правду», на котором они с Мельниковой стоят в довольно не двусмысленной позе.

Фанаты практически уверены, что ту страсть, которую пришлось изображать артистам в кадре, просто нельзя сыграть, если не испытываешь ее в натуре.

Интересно, что в настоящий момент Прилучный живет со старшей «папиной дочкой» — Мирославой Карпович.

Над актером подтрунивают, якобы в его «коллекции» вот уже две «папины дочки». Однако о самом фильме в основном положительные отзывы со стороны зрителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поклонники заподозрили у Мирославы Карпович анорексию.

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