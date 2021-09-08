Павла Прилучного подозревают в связи с новой «папиной дочкой»

Пользователи сети подозревают актера Павла Прилучного в том, что он состоит в отношениях с еще одной «папиной дочкой» Дарьей Мельниковой.
В Instargam актер выложил кадр из фильма «Соври мне правду», на котором они с Мельниковой стоят в довольно не двусмысленной позе.
Фанаты практически уверены, что ту страсть, которую пришлось изображать артистам в кадре, просто нельзя сыграть, если не испытываешь ее в натуре.
Интересно, что в настоящий момент Прилучный живет со старшей «папиной дочкой» — Мирославой Карпович.
Над актером подтрунивают, якобы в его «коллекции» вот уже две «папины дочки». Однако о самом фильме в основном положительные отзывы со стороны зрителя.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поклонники заподозрили у Мирославы Карпович анорексию.