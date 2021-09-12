Врач рассказал, можно ли отличить ковид от гриппа без теста

Врач рассказал, можно ли отличить ковид от гриппа без теста
Денис Гусев. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Врач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал, что отличить грипп от коронавируса без тестирование, едва ли можно.

Врачи напомним, пандемия никуда не ушла. По его словам, сначала нужно привиться от ковида, а затем – от гриппа.

«Мы ждем подъема заболеваемости гриппом в декабре, возможно, в ноябре. Поэтому сейчас необходимо привиться от коронавируса и только через месяц – от гриппа», — сказал он телеканалу «78».

Отметим, что в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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