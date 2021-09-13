В Ивангороде мужчина проник в квартиру бывшей девушки и изнасиловал ее

В Ивангороде мужчина проник в квартиру бывшей девушки и изнасиловал ее
Они взломали деревянное окно и проникли в квартиру. Фото: pixabay

В Ивангороде мужчина проник в квартиру бывшей девушки и изнасиловал ее

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, из городской больницы г.Ивангород поступила телефонограмма, что в полицию самостоятельно обратилась 22-летняя девушка с множественными гематомами лица, закрытой черепно-мозговой травмой.

Она вернулась домой по адресу проживания: Кингисеппское ш. 20-19, где обнаружила, что на кухне сидят и распивают спиртные напитки ее 27-летний бывший молодой человек с двумя своими друзьями. Они взломали деревянное окно и проникли в квартиру.

Девушка попросила их покинуть квартиру или она вызовет полицию, на что бывший молодой человек стал избивать ее. Затем отвел в комнату, где изнасиловал ее. После покинули квартиру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Санкт-Петербурга задержала 33-летнего насильника изнасилованной накануне одиннадцатиклассницы.

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