В Пушкинском районе мужчина «заминировал» избирательный участок

В избирательном участке в Пушкинском районе произошел неприятный инцидент. Фото: Baltphoto

В избирательном участке в Пушкинском районе произошел неприятный инцидент. Фото: Baltphoto

На УИК обнаружили записку, в которой говорилось о взрывном устройстве. Затем некий гражданин выхватил пачку бюллетеней и попытался с ними убежать.

Первый день выборов в Пушкинском районе Петербурга прошел неспокойно. Так, в поселке Александровская случился форс-мажор. Об этом пишет «Фонтанка».

Избирательный участок пришлось эвакуировать.

Под видом голосующего пришел некий мужчина. Он решил под курткой вынести пачку бюллетеней, а когда очевидица постаралась его остановить, толкнул девушку. Свидетели считают, что все случилось на участке №1993.

К месту происшествия подоспели все службы: правоохранители, МЧС и медики. Кроме этого, ждали визита кинологов с собакой.

Член ГИК Юрий Кузьмин объяснил, что нарушителя порядка остановили полицейские. Бюллетени же удалось вернуть на место. Их мужчина не успел испортить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в избиркоме Петербурга объяснили появление женщины с пачкой бюллетеней в сумке.