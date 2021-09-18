На перекрёстке Обводного канала и Подъездного переулка не смогли разъехаться такси и легковушка

На перекрёстке Обводного канала и Подъездного переулка не смогли разъехаться такси и легковушка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 18 сентября на перекрёстке Набережной Обводного канала и Подъездного переулка произошло ДТП с участием такси «Сити-мобил» и легкового автомобиля.

Очевидцы рассказали, что во время аварии у легковушки пробилось лобовое стекло и вмялся капот. Движение на дороге из-за ДТП не затруднено.

«ДТП на перекрёстке Обводного и Подьездного. Машинка осталась с мятым капотом и без лобового, а второй (юбер), притаился на повороте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заусадебной улице в дорожно-транспортном происшествии «БМВ» откинуло к забору, а каршеринг остался стоять посередине дороги.

авария дтп такси


 

Новости партнеров
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На перекрёстке Обводного канала и Подъездного переулка не смогли ...
Медведев: Россия не боится санкций из-за «Северного потока — 2»
Кинолог предупредил об опасности осенней листвы для собак
Скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Нюхач»
Музыка Моцарта может подавлять симптомы эпилепсии у человека
В Пулково в субботу ночью задержали один рейс
На Заречной машины попадают в «ловушку»: водители не замечают ям
Вышла из моря и скончалась: россиянку не смогли спасти на Кипре