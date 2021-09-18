На перекрёстке Обводного канала и Подъездного переулка не смогли разъехаться такси и легковушка

В ночь на 18 сентября на перекрёстке Набережной Обводного канала и Подъездного переулка произошло ДТП с участием такси «Сити-мобил» и легкового автомобиля.

Очевидцы рассказали, что во время аварии у легковушки пробилось лобовое стекло и вмялся капот. Движение на дороге из-за ДТП не затруднено.

«ДТП на перекрёстке Обводного и Подьездного. Машинка осталась с мятым капотом и без лобового, а второй (юбер), притаился на повороте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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