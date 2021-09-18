В 12:00 начался второй день работы Информационного центра ЦИК России

В 12:00 начался второй день работы Информационного центра ЦИК России
В городе на Неве открыто 1 940 избирательных участков. Фото: Gazeta.SPb

В 12:00 начался второй день работы Информационного центра ЦИК России.

Сегодня утром в Северной столице вновь открылись избирательные участки.

По состоянию на 20:00 в первый день голосования явка на выборах депутатов Госдумы составила 16,85%.

В городе на Неве открыто 1 940 избирательных участков. На избирательном участке после предъявления паспорта петербуржцам выдадут два бюллетеня для голосования за кандидатов в Госдуму, а также бюллетени для голосования за будущих депутатов Заксобрания.

Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице горожане могут прийти и проголосовать, взяв с собой домашнее животное. Однако питомец должен быть на поводке и в наморднике. Однако горожан предупредили, что необходимо помнить о безопасности других людей.

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