ККИ закрыл два бара и ночной клуб в центре Петербурга за нарушение антиковидных правил

ККИ закрыл два бара и ночной клуб в центре Петербурга за нарушение антиковидных правил
Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. Фото: Смольный

В центре Петербурга властям пришлось приостановить работу трех ночных заведений, нарушивших антиковидные требования.

Сотрудники городского комитета проводят рейды в предприятиях сферы торговли, услуг и общепита с начала сентября. За это время специалистам удалось проверить 424 точки на выполнение санитарных мер. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Смольного.

Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. Фото: Смольный
Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. Фото: Смольный

В сентябре рейды устраивали по магазинам, кафе, ресторанам, ночным клубам и барам в Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Центральном, Петроградском, Кировском, Адмиралтейском, Невском, Красногвардейском, Выборгском, Фрунзенском, Московском, Калининском и Курортном районах. Было найдено 19 нарушителей.

Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. Фото: Смольный
Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. Фото: Смольный

Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. Кроме того, власти выяснили, что два бара на Кожевенной линии проводили концерты без согласования.

В результате была приостановлена работа бара на лице Некрасова, бара на Кожевенной линии, а также клуба на Конюшенной площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга во время пандемии уехали 500 тысяч трудовых мигрантов.

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