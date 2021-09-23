В Петербурге умер создатель первых советских атомных подлодок Радий Шмаков

Радий Шмаков скончался на 91-м году жизни. Фото: Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

Радий Шмаков скончался на 91-м году жизни. Фото: Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

Скончался Радий Шмаков — один из создателей первой в СССР атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», главный конструктор бюро «Малахит».

О смерти конструктора сообщается на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, в котором Шмаков был почетным членом.

Радий Шмаков ушел из жизни 23 сентября. Ему было 90 лет. Причины смерти конструктора не уточняются.

«Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — говорится в сообщении.

Радий Шмаков получил образование в Ленинградском кораблестроительном институте. После его окончания он сразу получил должность инженера-конструктора в Специальном конструкторском бюро № 143 (ныне Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»). После он стал начальником сектора.

Награжден орденами Октябрьской революции и орденом Трудового Красного Знамени. Ему была присуждена Государственная премия СССР.