В аэропорту Пулково 26 сентября задержали пять рейсов

Сегодня, 26 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы, Сочи, Калининграда, Антальи и Симферополя.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Анапы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:00, однако время вылета сдвинули 11:35. Далее с опозданием вылетит рейс до Сочи, который обслуживает авиакомпания «Северный ветер». Вылет перенесли с 11:00 на 12:00.

Также задерживают рейс перевозчика «Уральские авиалинии» до Калининграда. Самолет должен был улететь в 12:45, но по факту ждать придется до 13:10. Вылет рейса «Северного ветра» до Антальи перенесли с 13:20 на 14:30.

Время вылета самолета «Уральских авиалиний» в Симферополь отложили с 13:45 до 14:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из аэропорта Пулково открываются прямые рейсы в Дубай.