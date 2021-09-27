Забирает каждого четвертого: смотрите рейтинг самых опасных вершин мира

По-настоящему покорить горы человеку пока так и не удалось. Фото: Pixabay

По-настоящему покорить горы человеку пока так и не удалось. Фото: Pixabay

Трагедия на Эльбрусе показала, что горы человеку так и не покорились. О горах с самыми высокими показателями смертности – в материале gazeta.spb.

Пятеро альпинистов погибли в Кабардино-Балкарии на юге России при восхождении на Эльбрус. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек.

При этом восхождение на Эльбрус не считается сложным или самым опасным.

В топе рейтинга гор-убийц – восьмитысячники. Так называют вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8000 метров. Всего их 14.Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме.

Аннапурна (Гималаи)

Самым опасным восьмитысячником среди альпинистов считается Аннапурна. Каждый третий спортсмен не возвращается оттуда. Официальная статистика подтверждает: уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений достигает 32%. Правда, год от года этот показатель уменьшается — гибнет на Аннапурне все меньше человек. За всю историю восхождений на ее пике побывало 266 человек.

Канченджанга (Гималаи, Непал)

Ее называют убийцей женщин. Это третий по высоте восьмитысячник после К2 и Эвереста. Свою страшную славу гора получила за то, что только мужчины могли взойти на ее высоту. Женщины живыми не спускались. Покорить Канченджангу смогла лишь одна представительница прекрасного пола британка Джинетт Харрисон.

Чогори (К2) (Каракорум, граница Кашмира)

Именно ее покорение альпинисты часто называют своим главным достижением. Это самая опасная гора для восхождения. До недавнего времени смертность здесь достигала 40 процентов. Чогори называют «Дикой горой» из-за чрезвычайной сложности восхождения.

Эверест (Джомолунгма) (Гималаи, стык Непала и Китая)

Высочайшая вершина мира одновременно и самый популярный маршрут для альпинистов – как для профессионалов, так и для туристов. Несмотря на чрезвычайно развитый сервис подъема, гора до сих пор регулярно собирает свои жертвы. Более 300 человек погибло, штурмуя вершину мира.

Тела погибших остаются на высоких участках – их оттуда просто невозможно эвакуировать. Иногда Эверест называют самым высокогорным кладбищем в мире.

Камино-Лос-Юнгас (Боливия)

Еще один участник нашей подборки – совсем не гора. Это самая опасная дорога в мире, проложенная в горах. Оползни, камнепады, туман, обрывы, узкие проезды, отсутствие ограждений, 4650 метров над уровнем моря – это все Камино-Лос-Юнгас (Camino a Los Yungas) . До 2007 года, когда построили новую дорогу, здесь ежегодно погибало от 200 до 300 человек.