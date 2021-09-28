Количество соискателей на 1 вакансию в Петербурге упало почти в 4 раза

Количество соискателей на 1 вакансию в Петербурге упало почти в 4 раза
В Петербурге восстанавливается рынок труда. Фото: pixabay

В Петербурге число претендентов на одну должность снизилось почти в четыре раза, если сравнивать с показателями 2020, «пандемийного» года.

Об этом 28 сентября сообщает пресс-службе Центра занятости населения Северной столицы.

В Центре думают, что с начала текущего года ситуация на рынке труда в города стала куда лучше. Целевые значения по уровню занятости уже достигнуты.

В настоящий момент 25 тыс. 848 граждан являются безработными. При этом открытыми остаются 51 тыс.  337 вакансий.

В Центре считают, что рынок труда в городе набирает темпы восстановления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа вакансия в Москве с зарплатой в 500 тысяч рублей. Так, дизайнер штор со среднем специальным образованием может зарабатывать до полумиллиона тысяч рублей в месяц.

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