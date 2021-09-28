В доме Вавельберга на Невском открыли пятизвездочный отель

В доме Вавельберга на Невском открыли пятизвездочный отель
В Банкирском доме Вавельберга расположили отель на 79 номеров. Фото: google.maps

После реставрации в здании дома Вавельберга, расположенном на Невском проспекте у метро «Адмиралтейская», открылся пятизвездочный отель Wawelberg.

Как сообщили в петербургском правительстве, в Банкирском доме Вавельберга, который признан объектом культурного наследия федерального значения, расположили отель на 79 номеров, а также концертный зал Wawelberg Hall.

В доме Вавельберга состоялось торжественное открытие отеля. Фото: Смольный

Здание передали на реконструкцию 10 лет назад, работами занимался инвестор ООО «ИФГ-Базис-Проект».

Инвестор сохранил исторический интерьер и бывший рабочий кабинет Михаила Вавельберга. Были отреставрированы дубовые оконные и дверные блоки, стены из искусственного мрамора, колонны, потолок с декором, паркетный пол, дубовый камин.

На работы по восстановлению исторических деталей ушло 1,5 млрд рублей. В целом в проект было инвестировано 5,3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный выделит 4,5 млрд рублей на реставрацию «Мюзик-Холла».

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