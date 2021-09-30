По обновленному Пулковскому путепроводу запустили грузовые поезда

По обновленному Пулковскому путепроводу запустили грузовые поезда
Пулковский путепровод до реконструкции. Фото: google.maps

В Петербурге завершается реконструкция путепровода над Пулковским шоссе, уже запущены первые грузовые поезда.

Как сообщили в РЖД, рабочие разобрали временный путепровод, движение поездов переключили на новые пути обновленного путепровода.

На объекте осталось укрепить устои насыпи, провести финишную окраску пролетных строений, смонтировать архитектурное освещение и благоустроить прилегающую территорию.

Работы по реконструкции моста ведутся с июля 2020 года. Новый путепровод позволит расширить проезжую часть Пулковского шоссе, благодаря чему в этом районе улучшится дорожная ситуация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, сколько ремонтов ограничат проезд по КАД до конца сезона. В целом, основной объем работ по КАД на этот сезон завершили.

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