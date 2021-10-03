В Петербурге представители «Мужского государства» бойкотировали «Таксовичкоф»

Сервис «Таксовичкоф» предлагал услугу «женщина-водитель» по двойному тарифу. Фото: официальная страница компании в соцсети Instagram

Сервис «Таксовичкоф» предлагал услугу «женщина-водитель» по двойному тарифу. Фото: официальная страница компании в соцсети Instagram

Представителей движения возмутил факт повышенной оплаты сервиса «женщина-водитель», сообщает «Петербургский дневник».

Основатель движения «Мужское государство» (МГ) в Петербурге Владислав Поздняков в Telegram-канале инициировал акцию против дискриминации сильного пола. Поздняков считает несправедливым тот факт, что сервис «Таксовичкоф» предлагал услугу «женщина-водитель» по двойному тарифу.

Лидер «МГ» призвал сторонников ставить приложению компании низкую оценку и писать соответствующие отзывы. Мужчины последовали совету и оставили возмущенные комментарии на официальной странице такси в соцсети Instagram.

Параллельно с этим, представители «МГ» вызывали такси, а после прибытия автомобиля, отказывались от услуги, объясняя это протестом против «дискриминационной политики компании». Позже Поздняков сообщил, что данный сервис исчез из предложений компании.

Ранее Gazeta.SPb писала, в петербургской подземке сторонницы феминистической акции облили 70 мужчин смесью из отбеливателя и воды, которые сидели в метро с раздвинутыми ногами.