Водители Петербурга утром стоят в 6-балльных пробках

Утром среды, 6 октября, пробки на петербургских дорогах достигли 6 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», большинство заторов связаны с автомобильными авариями и дорожными ограничениями. К 10 утра пробки должны снизиться до 4 баллов.

Самые крупные крупные пробки образовались на выездах из пригородов. На внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом случилось ДТП, которое замедлило движение на шести километрах.

Автомобилисты толкаются на проспекте Большевиков, Дальневосточном проспекте, Малоохтинском проспекте. Стоит Кубинская улица и проспект Ветеранов.

В центре заторы собрались на площади Восстания, Троицком мосту. Бордовым выделены участки у метро «Черная речка», «Лесная», на Светлановской площади, Приморском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение в Красном Селе и на Васильевском острове.