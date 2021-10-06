Александра Шишлова освободили от должности омбудсмена по правам человека

Александра Шишлова освободили от должности омбудсмена по правам человека
Александр Шишлов покинул пост омбудсмена по правам человека. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербургское ЗакСобрание освободило Александра Шишлова от полномочий омбудсмена по правам человека. Его сняли с должности 6 октября на пленарном заседании.

Бывший уполномоченный по правам человека в сентябре был избран депутатом городского парламента VII созыва по списку партии «Яблоко», в связи с чем он больше не может занимать должность омбудсмена.

Шишлов уже подобрал себе преемника на свой пост. Он заявил, что рекомендует на должность руководителя аппарата омбудсмена Ольгу Штанникову.

Александр Шишлов был омбудсменом по правам человека с апреля 2012 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров может стать замглавы фракции «Единой России» в Госдуме. Его кандидатуру на этот пост предложил глава «ЕР» и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Александра Шишлова освободили от должности омбудсмена по правам человека
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