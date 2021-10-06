В аэропорту Пулково в среду задержали четыре самолета

Сегодня, 6 октября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Антальи, Иркутска и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс «Уральских авиалиний» до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако время вылета сдвинули на 13:20.

Также задерживают до Антальи. Самолет перевозчика «Северный ветер» должен был улететь в 12:55, но по факту ждать придется до 14:15.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Иркутска, который обслуживает авиакомпания «S7». Вылет был назначен на 14:55, но его отложили до 15:35.

Последняя задержка — самолет «Уральских авиалиний» до российской столицы — его перенесли с 17:45 на 18:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экипаж вылетевшего из Пулково самолета подал сигнал бедствия.