После приставаний дворника-мигранта к школьнице на Коммуны возбудили дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после сообщения о приставаниях к несовершеннолетней в подъезде дома на улице Коммуны.
Во вторник, 5 октября, в отдел полиции обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что на лестничной площадке четырнадцатого этажа дома «нерусский мужчина» пристает к ее дочери.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ходе розыска на проспекте Энтузиастов был задержан подозреваемый — 18-летний гражданин Таджикистана, работающий дворником. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, проникшего в детдом на Сикейроса и пристававшего к детям, задержали.