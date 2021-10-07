После приставаний дворника-мигранта к школьнице на Коммуны возбудили дело

После приставаний дворника-мигранта к школьнице на Коммуны возбудили дело
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге возбудили уголовное дело после сообщения о приставаниях к несовершеннолетней в подъезде дома на улице Коммуны.

Во вторник, 5 октября, в отдел полиции обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что на лестничной площадке четырнадцатого этажа дома «нерусский мужчина» пристает к ее дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ходе розыска на проспекте Энтузиастов был задержан подозреваемый — 18-летний гражданин Таджикистана, работающий дворником. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, проникшего в детдом на Сикейроса и пристававшего к детям, задержали.

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