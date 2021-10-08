Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект об бюджете Петербурга

Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект об бюджете Петербурга
Первые чтения назначили на 27 октября. Фото: ЗакСобрание Петербурга

На рассмотрение петербургского ЗакСобрания внесли законопроект о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В пятницу в Мариинском дворце торжественно внесли на рассмотрение парламента Петербурга законопроект о бюджете города. Председатель ЗакСа Александр Бельский назначил первые чтения на 27 октября.

Документом предлагается установить доходы Петербурга на 2022 год в размере 874,3 миллиарда рублей, расходы — 918,1 миллиарда рублей, а дефицит — 43,8 миллиарда рублей.

Спикер ЗакСа выразил уверенность, что, несмотря на весьма значительный объем документа – 90 гигабайт, новый закон о бюджете будет принят точно в срок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЗакСобрании Петербурга определили лидеров партийных фракций.

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