Библиотека имени Маяковского открывается после трехлетней реконструкции

Библиотека имени Маяковского открывается после трехлетней реконструкции
Библиотека им. Маяковского откроется 9 октября. Фото: google.maps

Библиотека имени Маяковского на набережной Фонтанки возвращается к работе после реконструкции. Открытие запланировано на 9 октября.

В комитете по культуре рассказали, что в обновленной библиотеке расположились фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы.

В здании появилось современное оборудование: станции самообслуживания, монорельсовый «Телелифт» для книг, умный гардероб с системой Face-ID, зона коворкинга, а также большой мультимедийный зал, где можно проводить лекции, тренинги и концерты.

В фонде библиотеки насчитывается более 350 тысяч книг и журналов. Для посетителей будет доступен единый электронный каталог с 14 млн книг и доступом к базам данных архивов, музеев и других библиотек.

Обладатели читательского билета смогут получать и сдавать книги круглосуточно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге откроется в декабре после реконструкции.

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