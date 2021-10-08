Библиотека имени Маяковского открывается после трехлетней реконструкции

Библиотека имени Маяковского на набережной Фонтанки возвращается к работе после реконструкции. Открытие запланировано на 9 октября.

В комитете по культуре рассказали, что в обновленной библиотеке расположились фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы.

В здании появилось современное оборудование: станции самообслуживания, монорельсовый «Телелифт» для книг, умный гардероб с системой Face-ID, зона коворкинга, а также большой мультимедийный зал, где можно проводить лекции, тренинги и концерты.

В фонде библиотеки насчитывается более 350 тысяч книг и журналов. Для посетителей будет доступен единый электронный каталог с 14 млн книг и доступом к базам данных архивов, музеев и других библиотек.

Обладатели читательского билета смогут получать и сдавать книги круглосуточно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге откроется в декабре после реконструкции.