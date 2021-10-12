Общепит, сфера услуг и ритейл испытывают дефицит кадров в Петербурге

Общепит, сфера услуг и ритейл испытывают дефицит кадров в Петербурге
Петербуржцы стали значительно реже откликаться на одну вакансию в этих сферах. Фото: unsplash

В Петербурге зафиксировали острую нехватку персонала в продуктовом ритейле, общепите и сфере услуг.

По данным специалистов SuperJob, число вакансий в продуктовом ритейле за последний год выросло почти вдвое — на 89%. В общепите вакансий стало больше на 52%, а в сфере услуг количество вакансий подскочило на 40%.

При этом петербуржцы стали значительно реже откликаться на одну вакансию в этих сферах. В ритейле число откликов снизилось на 51%, в общепите — на 50%, в сфере услуг — 45%.

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова объяснила, что ситуация на рынке связана с возвращением персонала из других городов на родину, а местные сотрудники нашли новую, более стабильную работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерам нашли вакансию с зарплатой в 145 тысяч рублей.

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