Фуд-траки на ярмарках признали законными в Петербурге

Петербургское правительство узаконило фуд-траки на ярмарках, сделав их полноценными участниками рынка.

Изменения внесли в постановление правительства №1045, которое регламентирует работу всей нестационарной торговли Петербурга, включая павильоны, ларьки, лотки и тележки. Все эти объекты есть в городской Схеме размещения. До этого момента фуд-траки были незаконны и в Схеме не упоминались.

Новым постановлением фуд-траки внесены в перечень торговых объектов, разрешенных для ведения торговли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что срок работы ярмарок в Петербурге разрешили продлить с 30 до 60 дней. Это очень важно на данный момент, когда есть возможность подключить бизнес для обеспечения жителей Северной столицы свежей сельскохозяйственной продукцией, отмечают депутаты.