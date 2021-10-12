Карусели и паровозик будут ждать петербуржцев на Рождественской ярмарке

Карусели и паровозик будут ждать петербуржцев на Рождественской ярмарке
Главная Рождественская ярмарка на Манежной площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербургские власти готовятся к Рождественской ярмарке, которая пройдет в центре города с 18 декабря по 9 января.

На сайте госзакупок появились первые контракты на украшение Рождественской ярмарки. Стало известно, что на паровозик Смольный потратит 500 тысяч рублей, а установка карусели обойдется в 1,7 млн рублей. Праздничные торговые домики в виде пряников потребуют еще 1,2 млн рублей. На изготовление декоративного торта выделено 4 млн рублей. Кроме того, на Рождественской ярмарке установят воздушный шар за 1,8 млн рублей.

Всего на ярмарку к Рождеству в этом году потратят 49,5 млн рублей. В прошлом году на украшения ушло 49,5 млн рублей, а годом ранее — 92 млн рублей.

Рождественская ярмарка откроется 18 декабря на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Она будет работать до 9 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Дворцовой площади к Новому году снова установят живую ёлку.

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