От гриппа в Петербурге привили почти четверть населения

От гриппа привились более 1,3 млн петербуржцев. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

От гриппа привились более 1,3 млн петербуржцев. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привита почти четверть населения.

Как сообщает городское управление Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Вспышек заболеваний не зафиксировано. В городе в основном циркулируют рино и бокавирусы, регистрируются единичные случаи гриппа.

По данным на 11 октября, прививки против гриппа в Северной столице сделали 1 311 402 человека, в том числе 151 698 детей. Это составляет 24,3% от всего населения.

Перед властями стоит задача привить до конца сезона не менее 60% жителей города.

Ведомство отметило, что вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям старше полугода, беременным, медикам, учителям, студентам и работникам сферы обслуживания и транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какой будет единая вакцина от COVID-19 и гриппа.