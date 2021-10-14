Густой туман накрыл Петербург утром 14 октября

Густой туман накрыл Петербург утром 14 октября
Петербург затянуло туманом. Фото: скриншот Instagram

Туман густой пеленой затянул Северную столицу утром в четверг, 14 октября. Белесая дымка скрыла дома и мосты города.

Петербург затянуло туманом. Фото: скриншот Instagram

Петербуржцы поделились в социальных сетях фотографиями, на которых отчетливо видно, что сегодня утром город на Неве окутал густой туман. Особенно он заметен в прибрежных районах города.

Петербург затянуло туманом. Фото: скриншот Instagram

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром в городе местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В МЧС предупредили, что из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге будет пасмурно, но без дождя. На метеорологические условия в Северной столице окажет влияние гребень антициклона.

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