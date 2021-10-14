На Охтинском мысу построят обзорную площадку, рестораны и парк

На Охтинском мысу предлагают построить комплекс из двух зданий и общественный парк с выходом на набережную Невы. Фото: "Газпром нефть"

На Охтинском мысу предлагают построить комплекс из двух зданий и общественный парк с выходом на набережную Невы. Фото: "Газпром нефть"

В японской компании Nikken Sekkei, победившей в конкурсе на разработку архитектурной концепции для Охтинского мыса, рассказали о преображении территории.

Обновление ждет территорию участка Охтинского мыса у Большеохтинского моста. Компания «Газпром нефть» еще весной 2020 года выбрала победителя международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции. Лучшей стала концепция японской компании Nikken Sekkei, которая предложила превратить мыс в «Хрустальный корабль». Авторы проекта предлагают построить комплекс из двух зданий и общественный парк с выходом на набережную Невы.

Председатель совета директоров Nikken Sekkei Тадао Камэи рассказал, что перед ними стоит задача создать интересное и полезное для петербуржцев пространство. На мысу хотят построить парк и крытый атриум со свободным доступом для всех желающих.

В здании сделают стеклянный пол над археологическими объектами, которые есть на участке. Так горожане смогут увидеть музейные экспонаты прямо под ногами. Также на территории мыса появятся рестораны и обзорная площадка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС дистанцировался от Охтинского мыса: депутаты не захотели призвать Беглова выйти на диалог о судьбе памятников.